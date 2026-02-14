Luka Krstovic ha giocato dall’inizio nella partita dell’Atalanta, ma è stato Ederson a calciare il rigore e a segnare il suo primo gol su rigore in carriera. Il portiere brasiliano ha preso la palla e ha trasformato il penalty, approfittando dell’assenza di Scamacca e De Ketelaere, che solitamente si occupano di questa fase.

C'è un nuovo tiratore dal dischetto per l'Atalanta di Raffaele Palladino. Nella sfida tra la Lazio e i nerazzurri, il risultato è stato sbloccato da un rigore di Ederson nonostante in campo ci fosse Krstovic, terzo nella gerarchia dietro a Scamacca e De Ketelaere. Il brasiliano ha approfittato dell'assenza, seppur presente in panchina, del centravanti e dell'infortunio del belga, fuori dai convocati. In campo era presente anche Samardzic, che in stagione aveva segnato dagli 11 metri in Champions League contro il Bruges. In campionato si era presentato finora sul dischetto Scamacca (due rigori trasformati su due). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Atalanta, Krstovic è in campo ma il rigore lo batte Ederson: nuovo tiratore dal dischetto

A Como, si torna a discutere della possibile gerarchia sui rigori.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Atalanta, con i gol Krstovic ridisegna le gerarchie in attacco; Formazioni ufficiali Atalanta-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su Raspadori, Pasalic, Scamacca, Krstovic, Thorsby, Maleh, Luperto e Payero; Atalanta-Cremonese 2-1, Krstovic e Zappacosta firmano il successo nerazzurro; Krstovic ora è il trascinatore dell’Atalanta: Il suo spirito fa la differenza.

Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVEAll’Olimpico sfida tra due squadre che inseguono un posto in Europa. Tante assenze per Sarri, che ha perso per infortunio anche Pedro: nel tridente c’è Noslin, con Isaksen e l’ex Maldini. Romagnoli è ... sport.sky.it

Quando si gioca Lazio - Atalanta?Serie A 2025/2026, 25a giornata. Le ultime notizie sulla partita Lazio-Atalanta: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Atalanta, Krstovic ribalta le gerarchie: Scamacca è avvisato facebook

Atalanta-Cremonese 2-1, Krstovic e Zappacosta firmano il successo nerazzurro x.com