L’Atalanta salva il calcio italiano rimonta sul Dortmund | 4-1 e ottavi di Champions Palladino sottovalutato

L’Atalanta salva il calcio italiano. Serata memorabile a Bergamo dove va in scena una storica nei confronti del Borussia Dortmund secondo in Bundesliga. E l’Italia avrà quindi almeno una squadra italiana agli ottavi di finale. La rimonta che non è riuscita all’Inter contro il Bodo Glimt, è riuscita alla squadra di Palladino. Atalanta che è probabilmente la più europea delle formazioni italiane, non a caso due anni fa ha alzato l’Europa League. Velocità, intensità, resilienza gli ingredienti della gara impostata da Palladino allenatore mediaticamente sottovalutato rispetto ad altri tecnici decisamente meno bravi che passano per santoni. L’Atalanta salva, almeno per il calcio italiano che resta un movimento bolso, zeppo di cariatidi, che ha prodotto un campionato pesantemente condizionato da arbitraggi indecenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

