Assisi non risponde alle domande della polizia e nel frattempo fa cadere a terra la droga | arrestato

A Santa Maria degli Angeli, un uomo albanese di 23 anni è stato arrestato dalla Polizia durante un controllo per spaccio di cocaina. L'uomo non ha risposto alle domande degli agenti e, nel tentativo di nascondere la droga, l'ha fatta cadere a terra. L’intervento si è concluso con il suo arresto.

Un cittadino albanese di 23 anni è stato arrestato a Santa Maria degli Angeli, frazione di Assisi, perché trovato in possesso di cocaina destinata allo spaccio, nell’ambito di un’indagine avviata dopo alcune segnalazioni. Le indagini e la segnalazione Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita a seguito di alcune segnalazioni che avevano evidenziato la presenza sospetta di un uomo di origine albanese. L’uomo, secondo quanto riferito, si muoveva abitualmente a bordo di un’automobile, fermandosi in diverse aree della frazione di Santa Maria degli Angeli, dove veniva raggiunto da potenziali acquirenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

