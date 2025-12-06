Lite in casa a Salerno un pugno lo fa cadere e muore | arrestato l’amico chi sono e la pista della droga

La lite, il colpo e la caduta fatale al rione Picarielli: fermato il 35enne Luca Fedele. Lite mortale al Rione Picarielli. Una disputa scoppiata all’interno di un appartamento in via Gabriele D’Annunzio, zona orientale di Salerno, si è trasformata in tragedia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nella tarda serata di ieri due uomini – entrambi 35enni – stavano trascorrendo il tempo insieme quando la discussione è degenerata in uno scontro fisico. Luca Fedele, proprietario di casa, avrebbe colpito l’amico, il 35enne di Angri Vincenzo M., con un pugno al volto. Un gesto che, da dinamica ancora da chiarire, ha provocato la caduta improvvisa della vittima. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Lite in casa a Salerno, un pugno lo fa cadere e muore: arrestato l’amico, chi sono e la pista della droga

Contenuti che potrebbero interessarti

Lite in casa, colpisce l’amico al volto e lo uccide: arrestato. - facebook.com Vai su Facebook

La lite in casa e le coltellate alla testa, un’altra donna aggredita dal compagno: è grave lastampa.it/torino/2025/11… @LaStampa Vai su X

Salerno, lite culmina in tragedia: 35enne trovato morto in casa - L’omicidio è avvenuto in un appartamento di via Gabriele D’Annunzio, nella zona orientale della citta. Scrive erreemmenews.it

Luca Fedele litiga con l'amico in casa e gli sferra un pugno in faccia: il 35enne cade a terra e muore sul colpo - Omicidio nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 dicembre a Salerno: un 35enne è stato ucciso al culmine di una violenta lite. Lo riporta msn.com

Salerno, uomo ucciso al culmine di una lite: un arresto - Un uomo di 35 anni è stato ucciso nella notte di venerdì 5 dicembre a Salerno al culmine di una violenta lite. tg.la7.it scrive

Omicidio a Salerno, lite degenera: un morto - Un uomo è stato ucciso questa sera in via Gabriele D’Annunzio, nella zona orientale della città. Segnala infocilento.it

Omicidio a Salerno, vittima muore dopo lite in casa: arrestato l’autore - Nella mattinata odierna, a Salerno, i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia Carabinieri unitamente alla Stazione di Salerno Mercatello hanno proceduto all’arrestato di Luca Fedele ... Segnala infocilento.it

Omicidio a Salerno, uomo ucciso durante lite in casa. C’è un indagato - Un uomo è stato ucciso in un’abitazione di Salerno; sarebbe morto in seguito ad un’aggressione. Da fanpage.it