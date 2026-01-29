Moto Guzzi firmato l' accordo | 720 euro in più all' anno per i lavoratori di Mandello

I lavoratori della Moto Guzzi di Mandello del Lario riceveranno un aumento di circa 720 euro all’anno. L’accordo sul rinnovo del contratto integrativo è stato firmato a Pontedera e ora aspetta il via libera dei dipendenti. Se verrà approvato, i dipendenti avranno più soldi in tasca e nuove garanzie sul lavoro.

Il rinnovo del contratto integrativo Piaggio porta aumenti e nuove tutele. Ficco (Uilm): "Intesa importante in un momento difficile". Ora la parola ai dipendenti dello stabilimento lariano Buone notizie per i lavoratori della Moto Guzzi di Mandello del Lario. È stata firmata a Pontedera (Pisa) l'ipotesi di rinnovo del contratto integrativo del gruppo Piaggio che, se confermata dal voto dei dipendenti, porterà aumenti economici significativi e nuove tutele normative. L'accordo riguarda anche lo storico stabilimento lariano dove da oltre un secolo vengono prodotte le leggendarie motociclette dell'aquila.

