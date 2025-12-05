Corteo contro la manovra finanziaria | Mancano risorse per scuola e sanità

Una protesta contro una manovra finanziaria “che non avrà nessun impatto sulla crescita economica in quanto, come specificato dallo stesso ministro dell’Economia, produrrà un aumento del Pil pari a zero”. È questo l’annuncio della Cgil che ha indetto uno sciopero generale programmato per il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Il 12 dicembre #iosciopero contro una manovra ingiusta e sbagliata. Concentramento corteo in piazza del Gesú alle 9:00. Comizio conclusivo in piazza Municipio #scioperogenerale - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, a Roma corteo Usb contro “finanziaria di guerra” con Thunberg e Albanese - L’Unione sindacale di base scende in piazza a Roma per la manifestazione nazionale “contro ... Segnala msn.com

Sciopero generale, in corteo a Genova Greta Thunberg e Francesca Albanese - La mobilitazione indetta dai sindacati di base contro la "manovra di guerra". Come scrive rainews.it

"Contro una finanziaria di guerra": lo sciopero generale dei sindacati indipendenti a Pisa - La protesta è stata indetta da alcune sigle sindacali indipendenti tra cui USB, CUB e COBAS che erano presenti in piazza a Pisa per il corteo che è partito intorno alle 9:30 sotto il Comune per ... Si legge su pisatoday.it

Le voci dal corteo dello sciopero generale: "Finanziaria truffa, vogliamo salari dignitosi e stop alla guerra" | VIDEO - Cinquemila persone in marcia da Piazza Maggiore a piazza Lucio Dalla tra lavoratori, studenti e sindacati di base. Lo riporta bolognatoday.it

Sciopero trasporti, scuola e sanità, a Genova migliaia in corteo con Greta Thunberg e Albanese - Mentre negli Stati Uniti si festeggerà il Black Friday, a Genova un autentico venerdì nero per la giornata del 28 novembre, fra sciopero generale e cortei che interesseranno le vie della città dalle p ... primocanale.it scrive

Sciopero 28 novembre 2025 a Genova: cortei, manifestanti e la partecipazione di Greta Thunberg - Sciopero generale del 28 novembre a Genova: cortei su terra e mare, servizi a rischio e grande partecipazione di lavoratori e attivisti da tutta Europa. Da ligurianotizie.it