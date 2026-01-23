Manfredi Anci | Pacchetto sicurezza? Mancano risorse e serve piano straordinario per personale – Il video

Manfredi di Anci sottolinea che il pacchetto sicurezza necessita di risorse adeguate e di un piano straordinario per il personale. La sua posizione evidenzia l'importanza di interventi mirati e sostenibili per migliorare la sicurezza nelle città italiane, richiedendo un impegno concreto e risorse specifiche per affrontare le sfide attuali.

(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2026 "Sul tema della sicurezza noi abbiamo una posizione chiara con delle richieste chiare. Sicurezza è strumenti, metodi ma soprattutto risorse: abbiamo un problema di risorse legato alla perdita di agenti della Polizia municipale, negli ultimi anni abbiamo perso 12mila unità. E quindi noi abbiamo chiesto e chiediamo un piano straordinario con delle risorse stabili che consentano di rimpiazzare questo personale. Noi chiediamo un piano straordinario con risorse stabili che consentano di rimpiazzare questo personale. E poi chiediamo risorse per la gestione flessibile delle problematiche legate alla sicurezza urbana che sono di competenza dei sindaci, come gli straordinari per il lavoro notturno della municipale o la gestione dei sistemi di videosorveglianza" così presidente di Anci, nonché sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in un punto stampa a margine della Presentazione dell'Agenda europea delle Città presso la sede di Anci a Roma.🔗 Leggi su Open.online

