A partire da marzo entreranno in vigore nuove restrizioni sull'assegno unico, con l'obiettivo di limitare le erogazioni ai beneficiari che non hanno aggiornato la propria situazione entro oggi. Contestualmente, saranno distribuiti anche gli arretrati relativi a gennaio. Con l'ultima erogazione di febbraio, sono stati applicati gli aumenti e le modifiche previste dalla rivalutazione degli importi.

Arriva la tagliola sull'assegno unico. Con l'erogazione di febbraio sono scattati gli aumenti previsti con la rivalutazione degli importi e gli adeguamenti relativi alla mensilità di gennaio 2026, ossia gli arretrati, saranno pagati a partire dalla mensilità di marzo 2026. Ma sempre da marzo (i pagamenti sono previsti il 19 e 20 del mese) senza Isee valido aggiornato al 2026 l'assegno sarà erogato negli importi minimi. Scade infatti oggi 28 febbraio il termine per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) per evitare il taglio. Sebbene comunque poi ci sarà tempo entro il 30 giugno 2026 per avere diritto agli arretrati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Assegno unico, a marzo scatta la tagliola: come evitarla (entro oggi). Ma arrivano gli arretrati di gennaio

Assegno Unico febbraio 2026: date di pagamento, rivalutazione importi e scadenze ISEE per non perdere gli aumenti. Arretrati gennaio a marzoL'INPS ha stabilito le date per l'erogazione dell'Assegno unico di febbraio: i bonifici saranno accreditati il 19 e 20 febbraio sui conti correnti...

Assegno unico febbraio 2026: pagamento il 19 e 20, importi rivalutati dell’1,4% e nuove soglie ISEE. Adeguamenti di gennaio da marzo con gli arretratiL'INPS ha confermato il calendario di pagamento dell'Assegno unico per febbraio 2026, fissato nelle giornate del 19 e 20 del mese.

Contenuti e approfondimenti su Assegno unico.

Temi più discussi: Isee 2026, scadenza Dichiarazione Sostitutiva Unica e soglie Assegno unico: cosa sapere; Date pagamento Assegno Unico Marzo 2026: chi lo riceve prima e per chi slitta; Pagamenti Inps di marzo 2026: quando arrivano assegno unico e di inclusione, pensioni e NaSpi; Pensioni, Assegno unico, disoccupazione: il calendario dei pagamenti di marzo 2026.

Date pagamento Assegno Unico Marzo 2026: chi lo riceve prima e per chi slittaLe date di pagamento dell'Assegno Unico Universale Figli a Marzo 2026. Quando arriva, chi lo riceve per primo e per chi, invece, slitta. ticonsiglio.com

Assegno Unico marzo 2026: date dei pagamenti e ultima chiamata per gli arretratiAssegno Unico marzo 2026: date dei pagamenti e l'ultima chiamata per gli arretrati. Ecco alcuni dettagli su nuovi importi ... quotidianodiragusa.it

PAGAMENTI E NOVITÀ INPS Marzo 2026: ADI e Invalidità, Assegno Unico, Carta Acquisti, Naspi ___ Nel video di oggi vediamo pagamenti e novità INPS marzo 2026. ___ ASCOLTA RADIOUCI IN DIRETTA: https://radiouci.it SCARICA GRATIS LA NUOVA AP - facebook.com facebook

Assegno Unico genitori separati e divorziati: tutte le regole Info e requisiti nel primo commento x.com