Parma-Lazio sabato 13 dicembre 2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 13 dicembre 2025 alle ore 18:00 si sfideranno Parma e Lazio in una partita valida per il campionato. Dopo due gare senza vittorie, i biancocelesti cercano riscatto in trasferta affrontando i gialloblù. Ecco le formazioni, le quote e i pronostici per un match che potrebbe rivelarsi decisivo per la stagione delle due squadre.

Il cammino della Lazio in campionato passa dal turno sul campo del Parma. I biancocelesti hanno racimolato un solo punto nelle ultime due gare contro Milan e Bologna, pur fornendo prestazioni soddisfacenti sotto molti punti di vista. La classifica continua a non sorridere agli uomini di Sarri, attualmente addirittura decimi e abbastanza lontani dalla zona .