Parma-Lazio sabato 13 dicembre 2025 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il match tra Parma e Lazio, in programma sabato 13 dicembre 2025 alle ore 18:00, rappresenta un'importante tappa per i biancocelesti nel cammino in campionato. Dopo due risultati deludenti contro Milan e Bologna, la formazione di Lazio punta a tornare alla vittoria, con formazioni ufficiali, quote e pronostici pronti a delineare le strategie delle due squadre.

Il cammino della Lazio in campionato passa dal turno sul campo del Parma. I biancocelesti hanno racimolato un solo punto nelle ultime due gare contro Milan e Bologna, pur fornendo prestazioni soddisfacenti sotto molti punti di vista. La classifica continua a non sorridere agli uomini di Sarri, attualmente addirittura decimi e abbastanza lontani dalla zona . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com Parma-Lazio: formazioni ufficiali, orario e dove vederla (tv e streaming). Cancellieri al posto di Isaksen - La Lazio è pronta a scendere in campo in questa 15a giornata di Serie A contro il Parma. ilmessaggero.it

Parma-Lazio 13 dicembre: dove vederla, formazioni e precedenti - Lazio del 13/12/25: diretta DAZN, probabili formazioni di Cuesta e Sarri, precedenti storici e statistiche del match. lifestyleblog.it

Verso #Parma- #Lazio, la partita dei grandi ex del passato? ? Da Juan Sebastian #Verón ad Hernán #Crespo passando per Stefano #Fiore ed Enrico #Chiesa: tanti i doppi ex di Parma-Lazio. Alle 18:00 il Parma di Cuesta sfida la Lazio di Maurizio Sarri. @ x.com

Lazio, arriva anche la chiamata per Dia: l’attaccante e Dele in Coppa d’Africa dopo il Parma?? - facebook.com facebook

© Infobetting.com - Parma-Lazio (sabato 13 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

CORTEO COMPLEANNO CROCIATO ED ANTEPRIMA PARMA-LAZIO (diretta streaming)

Video CORTEO COMPLEANNO CROCIATO ED ANTEPRIMA PARMA-LAZIO (diretta streaming) Video CORTEO COMPLEANNO CROCIATO ED ANTEPRIMA PARMA-LAZIO (diretta streaming)