Venerdì 27 febbraio 2026, i dati sugli ascolti televisivi mostrano che il programma più seguito della serata è stato il Festival di Sanremo 2026 trasmesso su Rai 1. La manifestazione musicale ha attirato un vasto pubblico, contribuendo a stabilire il record di ascolti della serata. Nella stessa giornata, è stato trasmesso anche il programma “Io sono Farah”.

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 27 febbraio2026? Su Rai 1 è andato in onda il Festival di Sanremo 2026. Su Rai 2 The americas. Su Rai 3 Vita di un uomo – Giuseppe Ungaretti. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Io sono Farah. Su Italia 1 Transformers – Il risveglio. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 27 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti. 🔗 Leggi su Tpi.it

Ascolti tv venerdì 27 febbraio: Sanremo 2026, Io sono Farah

