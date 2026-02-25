Ascolti tv martedì 24 febbraio | Sanremo 2026 Io sono Farah DiMartedì

Il Festival di Sanremo 2026 ha attirato il maggior numero di spettatori martedì 24 febbraio, causando un picco di ascolti rispetto alle altre trasmissioni. La serata ha registrato uno share superiore al 50%, con milioni di italiani sintonizzati davanti alla tv. La scelta del pubblico di seguire il festival ha ridotto drasticamente gli ascolti di altri programmi come Io sono Farah e DiMartedì. La presenza di artisti e ospiti ha mantenuto alta l’attenzione degli spettatori.

Ascolti tv martedì 24 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 24 febbraio 2026? Su Rai 1 è andato in onda il Festival di Sanremo 2026. Su Rai 2 The americas. Su Rai 3 Un eroe. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 Io sono Farah. Su Italia 1 Le Iene presentano inside. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 24 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv martedì 24 febbraio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

Ascolti tv martedì 3 febbraio: L’invisibile, Io sono Farah, DiMartedìI dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano che su Rai 1 è stato trasmesso “L’invisibile”, il programma più visto della serata.

Ascolti tv martedì 10 febbraio: Il marciatore, Io sono Farah, Napoli-Como, DiMartedìI dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano che su Rai 1 è stato trasmesso “Il marciatore”, che ha attirato l’attenzione di molti spettatori.

Temi più discussi: Stasera in TV: Film da vedere Martedì 24 Febbraio, in prima serata; Stasera in TV, programmi e film di martedì 24 febbraio in prima serata; Ascolti tv ieri lunedì 23 febbraio chi ha vinto tra Rosso Volante, Zelig, Lo stato delle cose e Porro; Sanremo 2026, la classifica parziale dopo la prima serata.

Ascolti tv ieri 24 febbraio 2026: share tv e dati Auditel. Scopri chi ha vinto tra la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici e Io sono FarahAscolti tv ieri 22 febbraio 2026: share tv e dati Auditel. Scopri chi ha vinto in questa prima serata in televisione ... mam-e.it

Ascolti tv del 23 febbraio, Giorgio Pasotti contro Vanessa Incontrada. De Martino cambio improvvisoIn attesa di Sanremo 2026, Stefano De Martino con Affari Tuoi cambia orario e Gerry Scotti su Canale 5 ne approfitta: tutti gli ascolti tv. dilei.it

Svelato il mistero del martedì di Sanremo: tra strategie anti-calcio e record di ascolti, ecco perché il Festival 2026 sfida la Champions League. Date e programma completo. https://ebx.sh/w9DllG - facebook.com facebook

. #Sanremo2026 Le pagelle del primo ascolto di circa un mese fa (e i restanti ascolti random) saranno facilmente modificati dalla 1a giornata di prove di lunedì con l'0rchestra (LEGGETELE, MARTEDì). Ah, che sia chiaro: mai visti dei 3 che diventano 6. @LaSt x.com