Ascolti tv venerdì 6 febbraio | Cerimonia apertura Milano Cortina 2026 Io sono Farah

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ha attirato milioni di spettatori su Rai 1, dove è stato trasmesso venerdì sera. La diretta ha registrato alti ascolti, confermando l’interesse del pubblico per l’evento sportivo più atteso dell’anno. Molti hanno seguito con attenzione anche la replica di “Io sono Farah” su un altro canale.

Ascolti tv venerdì 6 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 6 febbraio 2026? Su Rai 1 è andato in onda la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Su Rai 3 The new toy. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Io sono Farah. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 6 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 6 febbraio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv venerdì 6 febbraio: Cerimonia apertura Milano Cortina 2026, Io sono Farah Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026, venerdì 6 febbraio la cerimonia di apertura a San Siro: dove vederla in diretta tv e streaming Venerdì 6 febbraio a San Siro si terrà la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Ascolti TV | Martedì 3 Febbraio 2026. Benissimo L’Invisibile (23.7%), Io Sono Farah al 12.3% Ieri sera, su Rai1, grande attenzione per “L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro”. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 6 Febbraio, in prima serata; Ascolti tv ieri giovedì 29 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo, Striscia la Notizia, Masterchef e Ore 14 Sera; Ascolti tv, Sinner trascina il Nove. Duello infuocato tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: ecco chi ha vinto; Ascolti tv giovedì 5 febbraio, ‘Don Matteo’ su Rai1 domina prime time. Ascolti tv ieri 6 febbraio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 6 febbraio 2026. Tutti i dettagli degli ascolti tv di ieri sera: share tv e dati Auditel per venerdì 6 febbraio 2026. mam-e.it Ascolti tv, Gabriel Garko contro Nicola Savino: chi ha vinto. Vola Quarto GradoGli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 la quarta puntata di Tali e Quali condotto da Nicola Savino segnare una media di 2.949.000 ... iltempo.it Il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, si è rivolto agli atleti mdst.it/4re5Gqo facebook Cose mai viste. Accesi due bracieri olimpici. Milano Cortina è già un’olimpiade sorprendente e unica. Ma lo spettacolo è solo all’inizio, il meglio deve ancora venire. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.