Il 27 febbraio si è tenuta su Rai 1 la serata dei duetti del Festival di Sanremo 2026, evento molto atteso dai telespettatori. La puntata ha visto protagonisti diversi artisti che si sono esibiti in coppia, rendendo la serata uno dei momenti principali di questa edizione. Con questa messa in onda, il festival si avvicina alla conclusione.

Il Festival ormai sta volgendo al termine. Venerdì 27 febbraio, come da tradizione, è andata in onda su Rai 1 la serata dei duetti, forse la più attesa di sempre. Carlo Conti, con le sue co-conduttrici della quarta serata, Laura Pausini e Bianca Balti, si sono giocati tutto, soprattutto dopo che la terza serata di Sanremo 2026 ha realizzato un record di ascolti dal 1990. Il successo in fatto di share vuole essere mantenuto, anche perché i primi due appuntamenti sono stati un po' deludenti se confrontati con il 2025. Il resto del palinsesto televisivo ha visto su Rai 2 il documentario The Americas - La West Coast e su Rai 3 Vita di un uomo - Giuseppe Ungaretti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 27 febbraio, Sanremo 2026: la serata dei duetti non lascia spazio a nessuno

La serata cover di Sanremo 2026, quella di venerdì 27 febbraio, è una delle più attese del festival: ecco la lista dei duetti e le sorpreseCarlo Conti ha svelato finalmente i duetti della serata della cover di Sanremo, quella di venerdì 27 febbraio, una delle più attese del festival.

Ascolti tv Sanremo 2026 quarta serata ieri 27 febbraio, Pausini e Balti accanto a Conti, il confronto con gli anni precedentiScopriamo gli ascolti tv della quarta serata di Sanremo 2026 in onda in diretta su Rai 1 ieri, venerdì 27 febbraio.

Tutto quello che riguarda Ascolti.

Temi più discussi: Sanremo 2026, terza serata: risale al 60,3% ma resta sotto i numeri dello scorso anno; Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel della terza serata, Carlo Conti perde spettatori ma aumenta lo share; Gli ascolti tv della terza serata di Sanremo: 9,5 milioni di spettatori e 60,6% di share; Sanremo, oggi cover e duetti. Conti: Ci saranno sorprese. Bianca Balti: L'anno più duro.

Ascolti serata cover Sanremo 2026: i dati del 27 febbraio 2026Carlo Conti a caccia di un altro record di ascolti nella serata delle cover di Sanremo 2026: ecco i dati del 27 febbraio ... ultimenotizieflash.com

Ascolti tv ieri 27 febbraio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 27 febbraio 2026, dati Auditel e share tv per la fascia di prima serata. Dopo gli ascolti tv rilasciati ieri, ecco i dati Auditel e di share tv di ieri sera. Come ogni mattina, qui tro ... mam-e.it

Sanremo, la vera classifica è negli ascolti in streaming - facebook.com facebook

Streaming flop a Sanremo, nessun brano sopra il milione di ascolti. Lontani i tempi di “Brividi” x.com