I dati Auditel della quarta serata di Sanremo 2026, andata in onda venerdì 27 febbraio su Rai 1, mostrano gli ascolti registrati durante la serata dedicata alle cover e ai duetti. La serata ha visto la presenza di alcuni ospiti come Pausini e Balti accanto a Conti. Si confrontano i numeri di questa edizione con quelli delle edizioni precedenti.

Scopriamo gli ascolti tv della quarta serata di Sanremo 2026 in onda in diretta su Rai 1 ieri, venerdì 27 febbraio. Carlo Conti ha voluto accanto a sé, nella puntata dedicata alle cover e ai duetti, Laura Pausini e Bianca Balti. Vediamo anche il confronto con gli anni precedenti. Ascolti tv Sanremo 2026 quarta serata ieri Articolo in aggiornamento. Ascolti tv quarta serata Sanremo 2025 La quarta puntata della 75ª edizione del Festival, andata in onda venerdì 14 febbraio 2025, ha ottenuto i seguenti ascolti: circa 13.575.000 spettatori in total audience, con uno share medio di 70,8 %. Questo dato include gli schermi televisivi e i device collegati in diretta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv Sanremo 2026 quarta serata ieri 27 febbraio, Pausini e Balti accanto a Conti, il confronto con gli anni precedenti

Ascolti tv Sanremo ieri sera prima serata: i dati del 24 febbraio 2026 con Yaman e Pausini e il confronto con gli anni precedentiScopriamo gli ascolti TV della prima serata del Festival di Sanremo 2026 in onda ieri sera, martedì 24 febbraio, in diretta su Rai 1.

Ascolti tv Sanremo 2026 ieri sera seconda serata: i dati del 25 febbraio con Lauro, Fogliati e Lillo e il confronto con gli anni precedentiCarlo Conti è riuscito a battere i numeri dell'anno precedente e di Amadeus? La prima puntata ha registrato 3 milioni di telespettatori in meno...

Aggiornamenti e notizie su Ascolti.

Temi più discussi: Auditel, gli ascolti tv della seconda serata di Sanremo 2026: 9 milioni di spettatori con il 59,5% di share. Si conferma il calo rispetto al 2025; Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel della terza serata, Carlo Conti perde spettatori ma aumenta lo share; Gli ascolti della prima serata del Festival di Sanremo 2026; Sanremo 2026, ascolti in calo: share al 58% e tre milioni di spettatori in meno.

Sanremo 2026, confronto ascolti tv della prima serata del 24 febbraio con i dati auditel degli gli scorsi anniSanremo 2026, confronto ascolti tv della prima serata del 24 febbraio con i dati auditel degli gli scorsi anni. Tutti i dati. superguidatv.it

Ascolti tv ieri (26 febbraio): Sanremo da record, la ‘rivincita’ di Carlo Conti. Il dato storico della terza serataIl Festival vola oltre il 60% di share e trionfa con 9,3 milioni di spettatori, si tratta di una delle terze serate più viste di sempre: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti Sanremo, la terza serata vola al 60,6% di share - facebook.com facebook

Streaming flop a Sanremo, nessun brano sopra il milione di ascolti. Lontani i tempi di “Brividi” x.com