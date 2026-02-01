Venerdì sera si terrà la serata cover di Sanremo 2026 e già si preannuncia tra le più attese del festival. Carlo Conti ha annunciato i duetti e le sorprese che terranno il pubblico con il fiato sospeso. La curiosità cresce tra gli spettatori, che aspettano di scoprire quali artisti saliranno sul palco per questa notte speciale.

Carlo Conti ha svelato finalmente i duetti della serata della cover di Sanremo, quella di venerdì 27 febbraio, una delle più attese del festival. L’annuncio è arrivato 31 gennaio durante l’edizione delle 13.30 del Tg1, spazio che tradizionalmente il direttore artistico del festival sfrutta per condividere notizie e anticipazioni. Michele Bravi con Fiorella Mannoia, Grignani con Luché. Tra gli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston per i duetti di Sanremo e cantare con i Big in gara ci sono artisti molto noti al grande pubblico come Morgan, che torna al Festival con Chiello, Fiorella Mannoia, che canterà con Michele Bravi, Brunori Sas, che si esibirà con Maria Antonietta & Colombre, Giusy Ferreri e Gianluca Grignani, che canteranno rispettivamente con Francesco Rengha e Luché. 🔗 Leggi su Amica.it

La serata cover di Sanremo 2026, quella di venerdì 27 febbraio, è una delle più attese del festival: ecco la lista dei duetti e le sorprese

Questa sera a Sanremo va in scena la serata dei duetti e delle cover.

Carlo Conti ha annunciato in diretta al Tg1 i dettagli della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, prevista per il 27 febbraio.

