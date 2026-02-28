L'Ascoli si prepara a un altro sabato sera di passione, con l’obiettivo di mantenere il passo in campionato. Il stadio Del Duca si riempirà di tifosi pronti a sostenere la squadra, in una serata che si preannuncia calda e intensa. La squadra cerca una vittoria per consolidare la posizione in classifica e proseguire la rincorsa.

L’Ascoli vuole continuare a correre illuminato dal cielo stellato che farà da cornice sopra ad un Del Duca ancora caldissimo. Il match contro il Carpi di stasera (avvio alle 20.30) offrirà alla formazione di Tomei l’occasione per vincere e scavalcare momentaneamente il Ravenna. I romagnoli poi nella giornata di domani (ore 17.30) saranno di scena in casa della capolista Arezzo. E qui, all’interno dei tre risultati possibili, potrebbero aprirsi scenari molto interessanti per il Picchio. Prima di tutto però sarà fondamentale mettere le mani sull’intera posta in palio. Adesso i punti iniziano a pesare come macigni e gli scontri diretti finiranno per incanalare il destino di tutte le pretendenti verso scenari ben chiari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ascoli, la febbre del sabato sera. Per la rincorsa serve vincere ancora

