La febbre del sabato sera | il musical

Bolognatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 13 al 14 dicembre al Teatro EuropAuditorium di Bologna, la Compagnia della Rancia presenta la nuova versione italiana di

Arriva al Teatro EuropAuditorium di Bologna, il 13 e 14 dicembre, la nuova versione italiana, prodotta da Compagnia della Rancia, del musical La febbre del sabato sera. Lo spettacolo, su licenza di Broadway Licensing, diretto da Mauro Simone, è ispirato al film ParamountRSO del 1977 e alla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

