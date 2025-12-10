La febbre del sabato sera | il musical
Dal 13 al 14 dicembre al Teatro EuropAuditorium di Bologna, la Compagnia della Rancia presenta la nuova versione italiana di
Arriva al Teatro EuropAuditorium di Bologna, il 13 e 14 dicembre, la nuova versione italiana, prodotta da Compagnia della Rancia, del musical La febbre del sabato sera. Lo spettacolo, su licenza di Broadway Licensing, diretto da Mauro Simone, è ispirato al film ParamountRSO del 1977 e alla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
La “Febbre del sabato sera” si balla al Teatro Nuovo - Il Teatro Nuovo si trasforma in pista da ballo: la produzione Disco Mania Live sbarca a Verona sabato 7 febbraio 2026 ... Da veronaoggi.it
Su @marca, i tre giorni folli di Pulisic: dalla febbre del Sabato sera ai due gol decisivi al Toro. Nei Top 7 Campionati europei, nessuno fa più gol/assist di lui ogni 90 minuti. Vai su X
#Lezionedicinema 'LA FEBBRE DELL'ORO' E L'ARTE COMICA DI CHAPLIN Sabato 13 dicembre alle ore 10.30, la prossima lezione di Roy Menarini, con interventi di Cecilia Cenciarelli e Daniele Furlati. cinetecadibologna.it/programmazione/proiezione/le - facebook.com Vai su Facebook
Sophie Kinsella, le cause della morte a soli 55 anni dilei.it
okgiorgio, nuova corsa nei club: in arrivo l’Italia Tour 2026 sbircialanotizia.it
Da Napoli a Cellole per rubare alcolici in un supermercato Conad: inseguiti e arrestati teleclubitalia.it
Neres: «Mi sono fatto trovare pronto, è importante la fiducia del mister ma anche quella in me stesso» ilnapolista.it
“Sono incinta”. Lui non vuole il bimbo, lei reagisce così: violenza disumana in Italia thesocialpost.it
Caos e urla in aula dopo la sentenza per l’esplosione di Ercolano che uccise tre giovani lavoratori. I ... ilfattoquotidiano.it
Energia, clima, società, la scommessa sul futuro dell’Alta Sabina lapresse.it
okgiorgio, nuova corsa nei club: in arrivo l’Italia Tour 2026 sbircialanotizia.it
Da Napoli a Cellole per rubare alcolici in un supermercato Conad: inseguiti e arrestati teleclubitalia.it
Neres: «Mi sono fatto trovare pronto, è importante la fiducia del mister ma anche quella in me stesso» ilnapolista.it
“Sono incinta”. Lui non vuole il bimbo, lei reagisce così: violenza disumana in Italia thesocialpost.it
Caos e urla in aula dopo la sentenza per l’esplosione di Ercolano che uccise tre giovani lavoratori. I ... ilfattoquotidiano.it
Energia, clima, società, la scommessa sul futuro dell’Alta Sabina lapresse.it