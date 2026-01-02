Che musical! Ecco La febbre del sabato sera

Il musical La febbre del sabato sera torna in scena al Politeama, offrendo un’occasione per rivivere un classico del cinema del 1977. La Compagnia della Rancia ripropone questa produzione, con spettacoli domani alle 21 e domenica alle 16. Un appuntamento per gli appassionati di musical e per chi desidera riscoprire una storia che ha segnato una generazione, mantenendo vivo il fascino di un’epoca.

Un tuffo nei ricordi e un musical scintillante domani alle 21 e domenica alle 16 al Politeama con La febbre del sabato sera: la Compagnia della Rancia riaccenderà le luci del film cult del 1977 che ha segnato un’intera generazione e parla ancora ai giovani. La camminata di John Travolta, la colonna sonora dei Bee Gees, il mondo delle discoteche di New York. Fra passi veloci, musiche travolgenti e sogni di riscatto che bruciano sotto la pelle, nel primo weekend del nuovo anno 21 performer daranno vita alla trasposizione in musical della celebre pellicola adattata per il palcoscenico da Robert Stigwood in collaborazione con Bill Oakes, con una regia, quella di Mauro De Simone, che fonde cinema e teatro prendendo spunto dalle inquadrature del film e dall’indimenticabile piano-sequenza di apertura, con un giovanissimo John Travolta per le strade di Brooklyn. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Simone Sassudelli nei panni di Tony Manero e Gaia Soprano nel ruolo di Stephanie Mangano, fra i protagonisti del musical