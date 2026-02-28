Arteatrogruppo porta in scena lo spettacolo ’Voci di donne’

Da Gianna Pratesi, salita a quasi 106 anni sul palco dell’Ariston come testimone degli 80 anni dal primo voto alle donne, alla presunta polemica sulla ridotta presenza di cantanti rispetto ai colleghi maschi, il festival di Sanremo - ormai alle battute finali - è stato attraversato, a pochi giorni dall’8 marzo, da una vivace dialettica sulla presenza femminile nella società. Sull’argomento dice la sua Franco Romani, direttore artistico dell’Arteatrogruppo di Montepulciano e regista dello spettacolo ‘Voci di donne’, in programma sabato 7 marzo, alle 21.30, agli ex-Macelli: "Le voci di donna, quando sono vere, vanno oltre la semplice esecuzione di una melodia: aprono finestre sull’anima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

