Arrestato sorvegliato speciale a suo carico pure il reato introdotto dal decreto sicurezza

I carabinieri del Nucleo Radiomobile peloritano hanno arrestato ieri notte un uomo di 46 anni, noto alle forze dell’ordine, che era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L'uomo è stato fermato mentre si trovava in giro e, oltre alle accuse di resistenza a pubblico ufficiale e minaccia, ha anche un procedimento penale aperto per il reato introdotto dal decreto sicurezza.

Ieri notte i carabinieri del Nucleo Radiomobile peloritano hanno arrestato un 46enne, gravato da precedenti di polizia, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ritenuto responsabile - oltre che di “resistenza a Pubblico Ufficiale” e “violenza o minaccia a Pubblico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Sorvegliato speciale varca il confine comunale e viene arrestato Carabinieri aggrediti dal sorvegliato speciale e dal fratello durante il controllo notturno: doppio arrestoUna pattuglia del nucleo radiomobile di Meldola, nella tarda serata, ha effettuato un controllo per verificare il regolare rispetto delle... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Arrestato sorvegliato. Temi più discussi: Ai domiciliari, terrorizza una donna minacciandola di morte: 'sorvegliato speciale' torna in carcere - FoggiaToday; Orte, sorvegliato speciale viola l’obbligo di soggiorno: scatta l’arresto; Tiktoker aggredisce maestro e viene arrestato: in sorveglianza speciale per tre anni con divieto di usare i social; Sorvegliato speciale arrestato a Lusciano: aveva arnesi da scasso ed era fuori dal comune di obbligo. Messina, arrestato un 46enne sorvegliato speciale in fuga contromano su un motocicloL'uomo ha attraversato semafori rossi e percorso altre strade contromano, fino allo svincolo autostradale di Messina Gazzi, dove è stato bloccato dai carabinieri ... messina.gazzettadelsud.it Messina, fugge all’alt e percorre strade contromano: arrestato sorvegliato specialeNella nottata di ieri, a Messina, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile peloritano hanno arrestato un 46enne, gravato da precedenti di polizia, in atto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo ... strettoweb.com “Messina: 46enne, sorvegliato speciale, non si ferma all’alt e fugge. Inseguito, bloccato e arrestato dai Carabinieri anche in violazione della norma recentemente introdotta con l’ultimo decreto sicurezza” Nella nottata di ieri, a Messina, i Carabinieri del Nucleo - facebook.com facebook