Carabinieri aggrediti dal sorvegliato speciale e dal fratello durante il controllo notturno | doppio arresto

Durante un controllo notturno, i Carabinieri sono stati aggrediti e minacciati dal sorvegliato speciale e dal fratello. L’intervento si è concluso con due arresti. L’episodio evidenzia le difficoltà nel garantire la sicurezza pubblica durante operazioni di routine, sottolineando l’importanza di interventi tempestivi e professionali delle forze dell’ordine.

Carabinieri minacciati e aggrediti durante un controllo notturno nei confronti di un sorvegliato speciale. La notte del 6 gennaio scorso, i carabinieri delle stazioni di Meldola e di Santa Sofia, hanno arrestato due fratelli macedoni, di 40 e 42 anni, con le accuse di violenza o minaccia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

