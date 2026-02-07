Sorvegliato speciale varca il confine comunale e viene arrestato

I carabinieri di Marcianise hanno arrestato un uomo di 42 anni di Capodrise. L’uomo, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ha varcato il confine comunale ed è stato fermato e portato via. L’operazione è avvenuta senza problemi, confermando la presenza di controlli serrati sul territorio.

Varca il confine comunale e viene arrestato. I carabinieri della stazione di Marcianise hanno arrestato un 42enne di Capodrise, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.Nella mattinata di oggi, 7 febbraio 2026, l’uomo è.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Marcianise Capodrise Mugnano, 14 chili di droga in casa di un sorvegliato speciale: 48enne arrestato dai Carabinieri L’arresto di un 48enne a Mugnano ha portato al sequestro di 14 chili di droga. Il Corso sorvegliato speciale. Multato un corriere "furbetto" Questa mattina sono iniziati i lavori in corso Garibaldi, e già si registrano i primi multe ai veicoli che attraversano la zona a traffico limitato senza permesso. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Marcianise Capodrise Sorvegliato speciale varca il confine comunale e viene arrestatoIl 42enne di Capodrise beccato in via Duomo a Marcianise nonostante l'obbligo di restare nella città di residenza ... casertanews.it Il Corso sorvegliato speciale. Multato un corriere furbettoHa varcato il tratto che costeggia piazza Cavour dal lato dei portici: sanzione da oltre 80 euro ... msn.com Sorvegliato speciale della valle elude misura e viene beccato dai carabinieri https://ebx.sh/Wjl1H0 facebook Con il DDL Valditara l’educazione sessuale nelle scuole diventa un tema sorvegliato speciale. Ne parliamo a #Report domani sera dalle 20.30 su #Rai3 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.