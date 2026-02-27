Insegue e accoltella il cognato in strada arrestato un 33enne per tentato omicidio | il video

Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Paderno Dugnano con l’accusa di tentato omicidio. Secondo quanto riferito, avrebbe inseguito e accoltellato il cognato in strada. La vicenda si è svolta in via pubblica e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Un video registra i momenti dell’aggressione, che ha comportato l’arresto immediato dell’autore.

Un uomo di 33 anni è stato arrestato per tentato omicidio nei confronti del cognato. Avrebbe cercato di ucciderlo a coltellate in strada a Paderno Dugnano. Nel video le immagini dell'aggressione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pedina il cognato, lo accoltella e lo insegue con l'arma in mano: il tentato omicidio ripreso dalle telecamereUna contesa familiare è finita con un agguato in strada e un accoltellamento, la vittima ferita gravemente e l'aggressore in manette.

Avvicina una ragazza che aspetta il treno in stazione e l’accoltella: 33enne arrestata per tentato omicidioPaura a Formia, dove una ragazza di 22 anni è stata accoltellata mentre stava aspettando il treno.

Discussioni sull' argomento Accoltella un tassista a Monza per non pagare la corsa, arrestato per tentato omicidio: denunciato il complice; Tennis: Alcaraz rafforza il primato nel ranking ATP, Sinner insegue e Musetti saldo in top five.

Pedina il cognato, lo accoltella e lo insegue con l'arma in mano: il tentato omicidio ripreso dalle telecamereLa vittima designata è stata colpita in fronte e ai fianchi. Si è salvata grazie allo zaino e agli abiti che hanno fatto da scudo ... today.it

Insegue in strada il cognato che lo ha cacciato di casa e lo accoltella: le immagini del tentato omicidio a Paderno DugnanoNelle immagini l'aggressione del 18 febbraio scorso a Paderno Dugnano. Un 33enne egiziano è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Il giovane è accusato di aver aggredito il ... msn.com

Amo l’umiltà di chi vive in disparte, di chi non insegue il consenso e non vuole emergere a tutti i costi. Io li chiamo i “santi silenziosi”: sono dei perfetti “signor nessuno”, che si occupano del loro piccolo pezzettino di mondo, senza bisogno di applausi o medagli - facebook.com facebook