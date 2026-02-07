La doppia tragedia di Carolina Marconi | prima il tumore poi la perdita di due figli

Carolina Marconi sta affrontando una delle parentesi più dure della sua vita. Dopo aver combattuto contro un tumore al seno, ha dovuto fare i conti con la perdita di due figli e con una scelta difficile da fare. La donna ha deciso di raccontare il suo percorso, tra dolore e speranza, per essere di esempio a chi sta vivendo situazioni simili.

Carolina Marconi racconta il suo difficile percorso verso la maternità: dopo il tumore al seno, due aborti e una scelta dolorosa, ma la speranza resta viva. La vita, a volte, chiede prove che sembrano impossibili da superare. Eppure c'è chi, anche quando il dolore si moltiplica, trova la forza di raccontarsi con sincerità e dignità. È il caso di Carolina Marconi, che dopo aver sconfitto un tumore al seno si è trovata ad affrontare un'altra battaglia, forse ancora più silenziosa: quella per diventare madre. Ospite del programma Storie al Bivio, condotto da Monica Setta, Carolina ha ripercorso un cammino fatto di speranze, tentativi e perdite profonde.

