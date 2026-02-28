Arisa nelle ore di Sanremo l’annuncio del tour | a dicembre in Puglia Stasera in lizza per vincere con Magica favola il festival della canzone italiana

28 feb 2026

Durante le ore di Sanremo, Arisa ha annunciato il suo tour con una data prevista in Puglia a dicembre. La cantante è attualmente in gara con il brano

Di seguito il comunicato: Mentre l’avventura di Arisa a Sanremo con Magica Favola la vede nella Top 5 degli artisti più votati delle serate di martedì e giovedì, la data di Milano del LIVE PREMIÈRE raggiunge il sold out e annuncia il LIVE TOUR, dieci nuove date che da novembre la porteranno nei principali teatri italiani. Biglietti disponibili a partire dalle 16.00 di oggi su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. (Per info: https:www.friendsandpartners.it )   ARISA – LIVE PREMIÈRE   22 maggio 2026 – Roma, Teatro Brancaccio 29 maggio 2026 – Milano, Teatro Lirico – SOLD OUT   ARISA – LIVE TOUR – NUOVE DATE   25 novembre 2026 – Torino,. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

