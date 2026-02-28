Durante le ore di Sanremo, Arisa ha annunciato il suo tour con una data prevista in Puglia a dicembre. La cantante è attualmente in gara con il brano

Di seguito il comunicato: Mentre l’avventura di Arisa a Sanremo con Magica Favola la vede nella Top 5 degli artisti più votati delle serate di martedì e giovedì, la data di Milano del LIVE PREMIÈRE raggiunge il sold out e annuncia il LIVE TOUR, dieci nuove date che da novembre la porteranno nei principali teatri italiani. Biglietti disponibili a partire dalle 16.00 di oggi su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. (Per info: https:www.friendsandpartners.it ) ARISA – LIVE PREMIÈRE 22 maggio 2026 – Roma, Teatro Brancaccio 29 maggio 2026 – Milano, Teatro Lirico – SOLD OUT ARISA – LIVE TOUR – NUOVE DATE 25 novembre 2026 – Torino,. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Arisa, nelle ore di Sanremo l’annuncio del tour: a dicembre in Puglia Stasera in lizza per vincere con "Magica favola" il festival della canzone italiana

Arisa scopre di essere a #Sanremo2026 durante un pranzo al ristorante

