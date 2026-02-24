Arisa canta Magica favola a Sanremo 2026 | il testo e il significato della canzone

Arisa ha deciso di partecipare a Sanremo 2026 portando il brano “Magica favola” perché vuole condividere un messaggio di speranza con il pubblico. La cantante, alla sua ottava apparizione, ha scritto una canzone ispirata a una storia che le sta molto a cuore. Durante le prove, ha dimostrato di essere molto coinvolta e determinata a emozionare gli spettatori. La sua performance promette di essere intensa e coinvolgente.

Arisa torna in gara al Festival di Sanremo 2026 con “ Magica favola ”. La cantante, alla sua ottava partecipazione, è tra le favorite alla vittoria finale con un brano personale e fortemente emotivo. Un’autobiografia in musica dove la protagonista rivive le fasi della sua vita con uno sguardo positivo e sereno sulla donna di oggi. Arisa, il testo di “Magica favola”. di R. Pippa – M. Cantagalli – G. Anastasi – C. Frigerio – F. Dalè – M. Cantagalli A dieci anni insieme alle mie bambole giocavo con l’amore A quattordici anni il primo bacio nelle mani avevo un fiore Con l’adolescenza io ho capito che cos’era la passione Che non c’entra con il cuore, si confonde col dolore Se finisse il mondo in questo istante fumerei una sigaretta Metterei un vestito eccezionale sembrerei una principessa Chiamerei mio padre solamente per ridirgli che mi manca Forse sono solo stanca Fuori già si è fatta l’alba C’era una volta l’oceano Io navigavo con te C’era la luna nel cielo Una notte che non ho paura nemmeno di me A trent’anni tutti mi dicevano che bella la tua voce A quaranta voglio solamente ritrovare un po’ di pace Che mi piacerebbe ritornare tra le braccia di mia madre Mentre un’altra stella cade Nel romantico disordine C’era una volta l’oceano Io navigavo con te C’era la luna nel cielo Una notte che non ho paura nemmeno di me C’era una volta il mistero Ti innamoravi di me Non c’era il bianco né il nero Ma l’arcobaleno più bello che c’è Io mi perdo tra le onde Con il sole che piano si accende E il passato diventa presente La bambina ritorna innocente Chiudi gli occhi amore O ti presto gli occhiali da sole Che per oggi la vita è una piccola magica favola C’era una volta l’oceano Io navigavo con te Non c’è più bianco né nero Ma l’arcobaleno più grande che c’è C’è l’arcobaleno qui dentro di me Arisa canta “Magica Favola” a Sanremo 2026: testo della canzone e significato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

