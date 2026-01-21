Sanremo 2026 vede Arisa protagonista con la canzone

Quello tra Arisa e il Festival di Sanremo è un amore che dura nel tempo. Un legame nato nel 2009, quando Sincerità l’ha portata per la prima volta sul palco dell’Ariston, e cresciuto negli anni tra momenti decisivi e canzoni rimaste. Dalla vittoria nel 2014 con Controvento all’intensità de La notte, arrivata seconda nel 2012 e diventata uno dei brani più rappresentativi del suo percorso. Ora è tempo di tornare a cantare all’Ariston. Arisa, a Sanremo 2026, si presenta tra i Big con Magica favola: una canzone che racconta una vita intera. Arisa, cosa canta al “Festival di Sanremo 2026”. La nuova canzone di Arisa nasce nello stesso spazio emotivo in cui, negli anni, si è costruito il suo legame con Sanremo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sanremo 2026, Arisa canta Magica favola. Testo e di cosa parla la canzone

