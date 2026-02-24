Sanremo 2026 Arisa chi è | il primo Festival lo sfogo ‘contro’ Amadeus la tricotillomania

Arisa ha partecipato per la prima volta a Sanremo nel 2009, quando vinse nella sezione 'Nuove proposte' con il brano Sincerità. La sua presenza nel 2026 deriva dalla volontà di tornare sul palco e condividere la sua musica dopo anni di successi e sfide personali. Durante questa edizione, ha anche espresso un forte sfogo contro le critiche ricevute e ha affrontato il suo problema di tricotillomania. La sua storia si intreccia con le emozioni della manifestazione.

Arisa è una delle 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026. Questa è la sua ottava partecipazione alla kermesse canora: nel 2009 ha raggiunto il successo vincendo la sezione 'Nuove proposte' con il singolo Sincerità. Ha raggiunto altre due volte il podio: seconda posizione nel 2012 con 'La notte' e primo posto nel 2014 con 'Controvento'. È stata anche co-conduttrice nel 2015 al fianco di Emma Marrone e Rocío Muñoz Morales, nell'edizione condotta da Carlo Conti. Arisa, nome d'arte di Rosalba Pippa, è nata a Genova nel 1982, ma è cresciuta a Pignola, in provincia di Potenza.

Chi è Arisa, cantante in gara al Festival di Sanremo 2026Arisa, cantante molto conosciuta in Italia, partecipa al Festival di Sanremo 2026 con il brano Magica favola.

Sanremo 2026, l’abito di Arisa per la prima serata del Festival: look e stilistaArisa ha scelto un abito particolare per la prima serata di Sanremo 2026, influenzata dalla collaborazione con uno stilista noto.

