malika ayane a novembre ritorna live nei principali teatri italiani

Malika Ayane torna a cantare dal vivo in Italia dopo cinque anni. A novembre, la cantante sarà in scena nei principali teatri del paese. Dopo una lunga pausa, si prepara a portare sul palco il suo nuovo brano “Animali Notturni” al Festival di Sanremo. La sua voce, sempre più apprezzata, torna protagonista in uno dei momenti più attesi della musica italiana.

MILANO – A 5 anni dalla sua ultima partecipazione, Malika Ayane, tra le voci più raffinate e magnetiche della musica italiana, torna in gara al Festival di Sanremo con il brano “animali notturni”. Dal 27 febbraio sarà disponibile anche l’esclusiva versione 45 giri (pre-order da oggi alle ore 10), che conterrà il brano sanremese (lato A) e l’inedita versione “(siamo tutti) animali notturni” (lato B) realizzata insieme ai Dov’è Liana, il talentuoso trio francese che mescola french touch, influenze italiane ed elettroniche. “animali notturni” è stato scritto dalla stessa Malika insieme a Edwyn Roberts e Stefano Marletta, che hanno anche composto il brano insieme a Giordano Cremona, Federico Mercuri e Luca Faraone. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Malika Ayane torna in gara al Festival di Sanremo con il brano “Animali notturni”.

