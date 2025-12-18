Patty Pravo annuncia il nuovo Opera Tour nei teatri italiani
Patty Pravo torna sulla scena con il suo attesissimo “Opera Tour”, un viaggio musicale attraverso le sue canzoni più iconiche. A partire dall’8 aprile 2026, i teatri italiani ospiteranno questa straordinaria tournée, un’occasione imperdibile per i fan di rivivere le emozioni di una delle voci più rappresentative della musica italiana. Un evento da non perdere per celebrare la sua lunga carriera e il suo straordinario talento.
Milano, 18 dic. (askanews) – Patty Pravo annuncia il nuovo “Opera Tour” nei principali teatri italiani a partire dall’8 aprile 2026. Queste le prime date: 08 aprile 2026, Firenze (Teatro Verdi); 10 aprile 2026, Varese (Teatro Intred); 12 aprile 2026, Torino (Teatro Colosseo); 20 aprile 2026, Bologna (Teatro Europauditorium); 06 maggio 2026, Milano (Teatro Arcimboldi); 08 maggio 2026, Cremona (Teatro Infinity 1); 10 maggio 2026, Bergamo (Choruslife Arena); 14 maggio 2026, Padova (Gran Teatro Geox); 17 maggio 2026, Roma (Teatro Brancaccio). I biglietti saranno disponibili dalle ore 14 di giovedì 18 dicembre sui circuiti di prevendita abituali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Patty Pravo annuncia il nuovo “Opera Tour”. Le date
Leggi anche: Sanremo 2026, Patty Pravo in gara con Opera e poi in tour nei teatri
Patty Pravo in concerto a Firenze; Patty Pravo in tour: tappa a Varese; Patty Pravo annuncia le date di Opera Tour; Patty Pravo annuncia Opera Tour, in partenza dopo il Festival di Sanremo.
PATTY PRAVO da aprile il tour nei teatri [Info e Biglietti] - Patty Pravo presenterà il brano “Opera” alla 76esima edizione del Festival di Sanremo ; sarà la sua undicesima partecipazione alla massima competizione canora nazionale. newsic.it
Patty Pravo approda al teatro Infinity 1 l'8 maggio 2026 - La cantante presenterà il brano “Opera” alla 76ª edizione del Festival di Sanremo. msn.com
Patty Pravo nei teatri ad aprile con Opera Tour - Patty Pravo annuncia il nuovo "Opera Tour" nei teatri italiani a partire dall'8 aprile 2026. msn.com
Annunciato il nuovo tour di Patty Pravo: ad aprile farà tappa anche a #Varese - facebook.com facebook
Patty Pravo annuncia le date di “Opera Tour” #PattyPravo x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.