Bolognetta consegnato un bene confiscato alla mafia | ospiterà alcuni uffici comunali

Oggi a Bolognetta è stato ufficialmente consegnato un bene confiscato alla mafia, destinato a ospitare alcuni uffici comunali. Questa operazione rappresenta un passo importante per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio confiscato, contribuendo alla trasparenza e al recupero sociale del territorio. La collaborazione tra istituzioni e comunità si conferma fondamentale per promuovere legalità e sviluppo locale.

Consegnato ufficialmente oggi al Comune di Bolognetta un bene confiscato alla mafia che ospiterà alcuni uffici comunali. Si tratta di un immobile in via Raffaello, nel centro del paese, costituito da un magazzino a piano terra e da un’abitazione al primo piano, con annesso giardino con agrumi. I. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Caivano, immobile confiscato alla camorra diventa sede degli uffici comunali Leggi anche: Montopoli, il bene confiscato alla mafia rinasce come casa d'accoglienza La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Bolognetta, consegnato un bene confiscato alla mafia: ospiterà alcuni uffici comunali - Consegnato ufficialmente oggi al Comune di Bolognetta un bene confiscato alla mafia che ospiterà alcuni uffici comunali. palermotoday.it

