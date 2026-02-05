Marco Bezzecchi elogia l’Aprilia | Moto un passo avanti rispetto alla precedente gran quantità di soluzioni

Marco Bezzecchi si mostra positivo sui test di Sepang. L’italiano si inserisce tra le Ducati e la coppia di moto ufficiali, conquistando il secondo posto a poco più di un decimo da Alex Marquez. Bezzecchi elogia l’Aprilia, dicendo che la moto è un passo avanti rispetto alla versione precedente e che ha introdotto molte soluzioni nuove. La sua prestazione conferma che la casa di Noale ha fatto progressi e può essere una valida alternativa nel campionato.

Marco Bezzecchi ha archiviato in maniera favorevole la terza giornata di Test MotoGP, andati in scena sulla pista di Sepang: nelle prime sei pozioni è l’unico intruso in un monopolio Ducati, capace di inserirsi al secondo posto a poco più di un decimo di distacco da Alex Marquez, davanti ad Alex Marquez e Francesco Bagnaia. Prova decisamente brillante in Malesia, considerando anche la grande quantità di soluzioni provate (in particolar modo le differenti ali sul codone), e grande ottimismo in vista dell’inizio del Mondiale MotoGP. A precedere il primo Gran Premio della stagione ci saranno altri due giorni di Test, previsti il 21-22 febbraio a Buriram (Thailandia). 🔗 Leggi su Oasport.it

Aprilia Racing ha presentato ufficialmente l’Aprilia RS-GP 2026, la moto che accompagnerà Marco Bezzecchi e Jorge Martín nel prossimo campionato MotoGP.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

