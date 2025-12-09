Afas bilancio solido e vocazione sociale Più campagne di prevenzione maggiori sostegni ai cittadini

Afas, le farmacie comunali di Perugia, confermano un bilancio solido e un forte impegno sociale. L’azienda si distingue per le campagne di prevenzione e i servizi offerti, contribuendo alla salute e alla sicurezza dei cittadini. Un esempio di gestione efficiente e di attenzione al benessere pubblico, che rafforza il ruolo strategico delle farmacie comunali nel territorio.

“L’azienda, che è motivo di orgoglio per il Comune di Perugia, si conferma in buono stato di salute. Le farmacie comunali sono presìdi di salute e anche di sicurezza nei quartieri, presenti con una gamma di servizi anche in aree dove il privato potrebbe non investire”: sono le parole della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it