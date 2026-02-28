Appennino tre giovani escursioniste perdono il sentiero sopra Capanna Tassoni | salvate in elicottero

Tre giovani escursioniste sono rimaste smarrite sul sentiero sopra Capanna Tassoni nell’Appennino. La loro disavventura si è risolta quando sono state recuperate e salvate in elicottero. La vicenda si è verificata durante un'escursione in montagna, terminando con un intervento di soccorso e senza feriti. La notizia ha fatto il giro delle cronache locali.

Una disavventura in montagna che fortunatamente si è conclusa solo con un forte spavento per tre giovani escursioniste. Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 16:30, la complessa macchina dei soccorsi si è mobilitata sull'Appennino modenese per recuperare le ragazze, che avevano smarrito la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Perdono il sentiero a Piancavallo, salvate due giovani escursionisteL’allarme è scattato nel pomeriggio del 18 febbraio quando la Sala operativa regionale emergenza sanitaria (SORES) ha contattato il Comando dei... Tre giovani escursioniste salvate sull’Appennino modeneseModena, 27 febbraio 2026 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, le squadre dei Vigili del Fuoco di Modena sono intervenute per il recupero di... Tutto quello che riguarda Capanna Tassoni. Temi più discussi: Tre giovani escursioniste salvate sull’Appennino modenese; Appennino, tre giovani escursioniste perdono il sentiero sopra Capanna Tassoni: salvate in elicottero; Si perdono sull’Appennino modenese: 3 escursioniste soccorse in elicottero; Sky college Pievepelago, Baruffi: Un’eccellenza riconosciuta anche dal Governo. Tre giovani escursioniste salvate sull’Appennino modeneseAvevano smarrito il sentiero durante una progressione in quota sopra il rifugio Capanna Tassoni, in località Acqua Marcia ... ilrestodelcarlino.it Fanano: tre giovani escursioniste soccorse in zona Capanna TassoniOggi intorno alle 16:30, le squadre dei Vigili del Fuoco di Modena sono intervenute per il recupero di tre giovani escursioniste che avevano smarrito il sentiero durante una progressione in quota sopr ... sassuolo2000.it Stavano affrontando una camminata sopra Capanno Tassoni e hanno subito allertato i soccorsi chiamando il 112: sbarcate a Fanano in buone condizioni, non hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale - facebook.com facebook