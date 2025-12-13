Francesca Lucchi un anno in Regione | Guardiamo lontano per innovare e investire

Francesca Lucchi, consigliera regionale dell’Emilia Romagna, ha illustrato il bilancio del suo primo anno in Regione, evidenziando l’impegno per l’innovazione e gli investimenti futuri. Alla presenza del presidente Michele de Pascale, ha condiviso i risultati raggiunti e le prospettive di sviluppo per il territorio, sottolineando l’importanza di guardare lontano per promuovere crescita e progresso.

Alla presenza del presidente della Regione Emilia Romagna Michele de Pascale, la consigliera regionale Francesca Lucchi ha presentato il bilancio del primo anno di mandato in Assemblea legislativa. “Il bilancio di questi primi 12 mesi racconta una Regione che sceglie di stare vicina a chi ogni. Cesenatoday.it Parco regionale del Vulture, si dimette la presidente - "Dopo quasi due anni di lavoro intenso e appassionato", Francesca Di Lucchio ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente del Parco naturale regionale del Vulture. ansa.it © Cesenatoday.it - Francesca Lucchi, un anno in Regione: "Guardiamo lontano per innovare e investire"

