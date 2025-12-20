Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza - con 24 voti a favore (Pd, Avs, Cr, M5s) e 13 contrari (Fdi, Fi e Lega) - la legge di stabilità regionale 2026, che propone modifiche a norme finanziarie già esistenti e si compone di 54 articoli L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Regione Toscana: approvato il bilancio. Fondi per il sistema tramviario, lo sport, le terme di Montecatini

