Un uomo di 20 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Modena dopo aver investito e ucciso un’anziana donna con la sua auto in fuga. Il veicolo coinvolto, privo di patente, è stato fermato poco dopo l’incidente. La scena si è svolta in centro città, dove i militari hanno intercettato l’auto e proceduto all’arresto. La vittima aveva 75 anni.

I Carabinieri di Modena hanno arrestato un 20enne che si trovava alla guida - senza patente perché mai conseguita - di un'Alfa 159 I Carabinieri di Modena hanno arrestato un 20enne che si trovava alla guida - senza patente perché mai conseguita - dell'Alfa 159, risultata non assicurata, a bordo della quale si è scontrato, nel tentativo di fuggire da due pattuglie dell'Arma, con una Lancia Y causando il ferimento di una 89enne poi deceduta, per le lesioni riportate, all'Ospedale di Baggiovara. Il giovane, condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida, è accusato di omicidio stradale aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Anziana morta colpita da auto in fuga da Carabinieri, arrestato 20enne

