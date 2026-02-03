Napoli colpita alla schiena con una lama da cucina | morta la 22enne Ilenia Musella | Scaricata in pronto soccorso da un' auto poi scappata

Questa mattina a Napoli, una giovane di 22 anni, Ilenia Musella, è stata colpita alla schiena con una lama da cucina. Dopo l’aggressione, è stata scaricata in pronto soccorso da un’auto in fuga. La lite sarebbe scoppiata per strada e si sono susseguite tensioni prima di arrivare all’attacco. Ilenia non ce l’ha fatta ed è morta poco dopo in ospedale. La polizia sta cercando chi ha compiuto l’agguato.

Aveva evidenti lividi in volto e una larga e profonda ferita alla schiena Ilenia Musella, la 22enne morta dopo essere stata accoltellata per strada nella periferia est di Napoli. La giovane sarebbe stata aggredita alle spalle da una persona al momento non ancora identificata. Trasferita d'urgenza all'ospedale Villa Betania, la giovane avrebbe però perso la vita durante il trasporto o comunque appena arrivata in pronto soccorso. Viveva proprio nel quartiere Ponticelli, nel rione Conocal dove è stata accoltellata, Ilenia Musella. Secondo le prime ricostruzioni, la 22enne sarebbe stata coinvolta in una lite avvenuta per strada, al culmine della quale sarebbe stata aggredita.

