Anziana derubata della collanina in strada caccia ai malviventi in fuga

Nella mattinata di oggi, 28 febbraio, un’anziana è stata derubata della collanina in strada a Cervaro, nel Frosinone. I malviventi sono fuggiti subito dopo aver aggredito la donna. Le forze dell’ordine sono ora impegnate nelle ricerche per rintracciare i responsabili. La vicenda si è svolta nel centro del paese, creando preoccupazione tra i residenti.

