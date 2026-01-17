Anziana aggredita e derubata per strada | arrestato un uomo

Nella giornata di ieri, un’anziana è stata vittima di un'aggressione e di un furto mentre passeggiava per strada. Due rapinatori le hanno sottratto il portafoglio e l’hanno fatta cadere. Uno dei responsabili è stato arrestato dalle forze dell’ordine, mentre l’altro è riuscito a fuggire con la refurtiva. L’indagine prosegue per identificare e catturare l’uomo ancora irreperibile.

Anziana derubata per strada. Un uomo gli strappa la borsa prende i soldi e poi scappa - Camminava tranquillamente per strada, domenica intorno alle 10,30, una signora ottantottenne di Poggibonsi. lanazione.it

Cronaca. Fano, rapina violenta al Pincio: anziana aggredita e trascinata a terra, arrestati due minorenni tunisini - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.