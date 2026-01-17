Anziana aggredita e derubata per strada | arrestato un uomo
Nella giornata di ieri, un’anziana è stata vittima di un'aggressione e di un furto mentre passeggiava per strada. Due rapinatori le hanno sottratto il portafoglio e l’hanno fatta cadere. Uno dei responsabili è stato arrestato dalle forze dell’ordine, mentre l’altro è riuscito a fuggire con la refurtiva. L’indagine prosegue per identificare e catturare l’uomo ancora irreperibile.
È successo nella tarda mattinata di venerdì, in via Palmanova angolo via Don Orione, a nord-est di Milano, nel quartiere Cimiano-Crescenzago. Sono intervenuti prima di tutto alcuni passati, che sono riusciti a bloccare uno dei due aggressori: è un cittadino algerino dell’89, con precedenti e irregolare. Poi sono arrivati sul posto gli agenti della polizia di stato, che lo hanno arrestato per rapina aggravata. Ora si trova in attesa di convalida a San Vittore. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
