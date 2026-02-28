Durante la settimana della moda a Milano, Antonio Riva ha presentato la collezione Ninfee, ispirata alle atmosfere dei laghetti di Monet e alla poetica dell’Impressionismo. La linea porta in passerella capi che richiamano i toni e le atmosfere dei quadri, con dettagli che si rifanno alla pittura impressionista. La presentazione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Nella settimana della moda a Milano Antonio Riva Milano presenta Ninfee, una collezione che nasce come omaggio alle atmosfere sospese dei laghetti dipinti da Claude Monet e alla poetica dell’Impressionismo. L’ispirazione si traduce in un linguaggio tessile in cui luce, movimento e riflessi cangianti diventano materia, trasformando ogni capo in un’esperienza visiva e sensoriale. I tessuti sono concepiti come superfici sensibili e in continua trasformazione: trasparenze, velature e sovrapposizioni evocano i livelli dell’acqua, mentre organza liquida, satin e mikado conferiscono agli abiti una qualità quasi pittorica. La palette cromatica richiama i giardini impressionisti, alternando viola e glicine, verdi acidi e profondi, blu intensi, fino a rosa amarena e marron glacé, in un equilibrio dinamico di colori che scivolano l’uno nell’altro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Antonio Riva con Ninfe si ispira alla poetica dell'impressionismo

“claude monet: the immersive experience”, le celebrazioni del centenario della scomparsa del padre dell’impressionismo si aprono a milano con la mostra immersiva a lui dedicata2026-1926: i cento anni dalla morte di Claude Monet si aprono con una straordinaria mostra che vuole fare dell’immersività il suo punto di forza.

Dal New Jersey alla riva dell’Arno. Le prime parole: "Per me un grande onore"FIRENZE Quarantacinque anni, la laurea in ingegneria civile nella stessa università di suo padre, la Columbia University, dove Rocco faceva pure il...

Approfondimenti e contenuti su Antonio Riva.

Antonio Riva Milano presenta Ninfee, la collezione che trasforma luce e materiaNinfee di Antonio Riva Milano: la collezione di abiti ispirati a Monet tra organza, satin e mikado, palette glicine e verdi. globestyles.com

Antonio Riva, co-lab con IllulianLe due realtà avviano un progetto che celebra l’artigianalità italiana in un dialogo tra moda e design tessile ... msn.com