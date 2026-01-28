Questa mattina a Firenze, un ospite speciale ha fatto il suo ingresso tra la gente. Dopo aver lasciato il New Jersey, ha raggiunto la riva dell’Arno e ha detto:

FIRENZE Quarantacinque anni, la laurea in ingegneria civile nella stessa università di suo padre, la Columbia University, dove Rocco faceva pure il calciatore. L’italiano è ancora da perfezionare, infatti vive in New Jersey dove ha sede la Mediacom, l’azienda nel settore tv via cavo fondata dal genitore nel 1995 di cui è vicepresidente e amministratore delegato ad interim, nomina arrivata poco prima della scomparsa del magnate italoamericano. Giuseppe B. Commisso, nell’azienda di famiglia, aveva già ricoperto ruoli di responsabilità tra cui quello di Group vice president corporate finance. "È per me un grande onore assumere la Presidenza della Fiorentina ", ha dichiarato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dal New Jersey alla riva dell'Arno. Le prime parole: "Per me un grande onore"

