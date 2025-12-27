Cerro Maggiore travolto nel buio e ucciso | era piegato vicino alla bici in mezzo alla strada Impossibile poterlo vedere
Cerro Maggiore (Milano) – Impossibile capire perché l’uomo si trovasse al centro della carreggiata, immobile, chinato vicino alla propria bicicletta e senza alcun sistema per rendersi visibile in una zona dove il buio rende difficile accorgersi della presenza di qualcuno. È così che l’automobilista non ha potuto fare nulla per evitarlo, investendolo e uccidendolo. La tragedia al momento ancora difficile da spiegare ha avuto luogo in via dei Cappuccini, a Cerro Maggiore, nella serata di Natale. Quando non erano ancora le 22 infatti un settantacinquenne residente a Parabiago che era alla guida di una Panda si è trovato a percorrere via dei Cappuccini: improvvisamente, poco prima dell’incrocio con via De Gasperi, si è trovato di fronte qualcosa e, secondo la prima ricostruzione, non ha avuto neppure il tempo di reagire prima del violento impatto, avvenuto in una strada urbana e dunque a velocità non eccessiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
