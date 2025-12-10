Stefano travolto e ucciso mentre attraversa la strada Il tragico investimento venerdì a Roma Era originario di Anzio
Venerdì sera a Roma, Stefano Bottari, un giovane di 27 anni originario di Anzio, è stato tragicamente investito e ucciso mentre attraversava la strada in via della Grande Muraglia, nel quartiere Eur-Torrino. L'incidente ha sconvolto la comunità locale e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale nella zona.
Si chiamava Stefano Bottari e aveva 27 anni il giovane che venerdì sera ha perso la vita in un drammatico incidente stradale in via della Grande Muraglia, nel quartiere Eur-Torrino a Roma. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava attraversando la strada quando è stato investito da una Porsche Cayenne, condotta da un 28enne. L'impatto è stato violentissimo e per il giovane non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari.
