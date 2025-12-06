Un pomeriggio con la maestra Raffaella dopo 40 anni Reunion dei ragazzi del ' 75

Tolentino, 6 dicembre 2025 - La 5 G elementare del Villaggio scolastico Don Bosco di Tolentino, classe 1975, in occasione dei cinquant’anni, si è ritrovata insieme alla maestra Raffaella Mancioli, quasi novantenne. La classe e l’insegnante (visibilmente commossa) hanno trascorso tutti insieme un bel pomeriggio pieno di ricordi. C’è chi è arrivato addirittura da fuori regione per non perdersi la rimpatriata e rivedere gli amici di un tempo. E per riabbracciare colei che, con pazienza e dedizione, ha insegnato a leggere, scrivere e far di conto. Tra molti sorrisi e qualche lacrima di nostalgia, il pomeriggio è trascorso sereno, con la promessa di fare il bis molto presto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

