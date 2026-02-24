Milano Cortina il Comitato olimpico internazionale a Saldini | Grazie mille hai saputo fare la differenza

Il Comitato olimpico internazionale ha ringraziato Fabio Saldini per il suo ruolo chiave nella gestione dell’organizzazione a Cortina d’Ampezzo. La loro gratitudine deriva dal contributo diretto di Saldini nel coordinare il progetto, che ha permesso di rispettare le scadenze e garantire la qualità dei lavori. La lettera, scritta in italiano, sottolinea come il suo impegno abbia fatto la differenza in un momento cruciale. La sua azione ha rafforzato la fiducia tra le parti coinvolte.

