Il Comitato olimpico internazionale ha ringraziato Fabio Saldini per il suo ruolo chiave nella gestione dell’organizzazione a Cortina d’Ampezzo. La loro gratitudine deriva dal contributo diretto di Saldini nel coordinare il progetto, che ha permesso di rispettare le scadenze e garantire la qualità dei lavori. La lettera, scritta in italiano, sottolinea come il suo impegno abbia fatto la differenza in un momento cruciale. La sua azione ha rafforzato la fiducia tra le parti coinvolte.
CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) «Grazie mille!». Si conclude in italiano la lettera ricevuta ieri da Fabio Saldini, commissario di Governo e amministratore delegato di Simico. Ad inviargliela è stato il Comitato olimpico internazionale, attraverso Kristin Kloster e Christophe Dubi, rispettivamente responsabile della commissione di coordinamento di Milano Cortina 2026 e direttore esecutivo dei Giochi. Due pagine in inglese con cui il Cio attribuisce al promotore delle infrastrutture le qualità degli atleti: «Impegno incessante. Una costante ricerca dell'eccellenza e della perfezione. La capacità di superare le sfide ispirando generazioni».
Milano-Cortina, il punto sulle opere con il commissario Saldini: "Un lascito per il territorio. E la pista del bob è la più bella al mondo"A pochi giorni dall’inizio dei Giochi Invernali di Milano-Cortina, il commissario Saldini fa il punto sulle infrastrutture, sottolineando il valore del patrimonio creato per il territorio.
Olimpiadi Milano Cortina 2026, il paradosso del comitato olimpico: Russia e Bielorussia escluse, Israele presente nonostante genocidio a GazaLa decisione di escludere Russia e Bielorussia dai Giochi di Milano Cortina 2026 continua a far discutere.
