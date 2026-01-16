Meloni Insieme al Giappone possiamo fare la differenza

Il primo ministro Meloni ha espresso soddisfazione per la visita a Tokyo, sottolineando l'importanza della collaborazione tra Italia e Giappone. Insieme, i due paesi mirano a rafforzare i legami economici, culturali e di sicurezza, riconoscendo il ruolo strategico di questa alleanza in un contesto internazionale in evoluzione. La visita rappresenta un’occasione per consolidare relazioni e condividere obiettivi comuni, con l’obiettivo di promuovere stabilità e crescita reciproca.

ROMA (ITALPRESS) – "Sono molto contenta di essere qui oggi a Tokyo, a fianco del primo ministro Takaichi. Ci tenevamo a incontrarci di persona, avere l'occasione di avviare un dialogo ancora più strutturato, di programmare il lavoro, fissare i nostri prossimi obiettivi. E' un cammino che prende il via dall'inizio di un anno molto significativo per le relazioni tra le nostre Nazioni, che è il 160mo anniversario delle relazioni diplomatiche. E' un'occasione che dobbiamo saper cogliere appieno". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel coreso del punto stampa congiunto con il primo ministro giapponese Sanea Takaichi a Tokyo.

