Sanremo 2026 Bocelli canta per il Festival | Qui è iniziato tutto sempre grato a Baudo

Al Festival di Sanremo 2026, il cantante ha aperto la serata con una performance, ricordando che qui è iniziata ufficialmente la sua carriera. Ha aggiunto di essere sempre stato legato alla musica sin da bambino e ha espresso gratitudine a un noto conduttore televisivo per il ruolo avuto nel suo percorso. La sua esibizione ha attirato l’attenzione del pubblico presente.

“Qui è iniziata ufficialmente la mia carriera, anche se con la musica sono andato a braccetto fin da piccolo. Ho studiato pianoforte, poi ho fatto il pianobar e le poche persone che assistevano mi chiedevano ‘Perché non vai a Sanremo?’ Io rispondevo ‘Ma ci sono già stato in vacanza’“. Andrea Bocelli affonda nei ricordi mentre si appresta a calcare nuovamente il palco dell’Ariston da superospite della finale di Sanremo. Era il 1994 quando vinse con ‘Il mare calmo della sera’ la sezione Nuove proposte, che gli spalancò le porte del successo internazionale. Oggi è uno dei tenori più famosi al mondo, un simbolo dell’Italia. “Sono passati 30 anni... 🔗 Leggi su Lapresse.it

