Ancora un' auto vandalizzata in via Cecco Angiolieri | torna l' incubo per i residenti

Nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio, un'auto parcheggiata in via Cecco Angiolieri è stata danneggiata, con il lunotto posteriore forato. Le foto scattate dai residenti mostrano chiaramente il danno e sono state inviate alla redazione. Questa è l’ultima di una serie di episodi di vandalismo avvenuti nella zona, che hanno suscitato preoccupazione tra i residenti.

Torna l'incubo delle auto vandalizzate in via Cecco Angiolieri. Nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio il lunotto posteriore di un veicolo è stato infatti sondato come testimoniano le foto inviate alla nostra redazione. No il primo episodio che si registra nella zona, anzi proprio in.